وزير البيشمركة: العمليات المشتركة مع الجيش العراقي حجمت حركة داعش

شفق نيوز/ شدد وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل، يوم الثلاثاء، على تحصين المواقع الدفاعية لقواته لإحباط أي هجمات محتملة لتنظيم داعش، مشيرا الى ان العمليات المشتركة لقوات البيشمركة والجيش العراقي قلصت حركة التنظيم في إدارة كرميان.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد قرار مجلس الدفاع الاعلى لوزارة البيشمركة لاعادة تنظيم وتموضع قوات البيشمركة وبناء مواضع عسكرية حديثة في المنطقة، قام الوزير شورش اسماعيل برفقة نائبي رئيس اركان للعمليات والادارة والميرة اللواء قارمان كمال واللواء الركن هوشمند حيدر، بتفقد محوري (1 كرمسير) و(2 قره تبه – حمرين) في حدود إدارة كرميان.

واشارت اسماعيل تفقد عن كثب مواضع البيشمركة في قرية "كوله جو" لغاية "سيد مدريد"، كما تحاور بشكل شامل ومهم مع جميع قادة الالوية وكبار الضباط في حدود المحور.

واضافت انه الوزير تفقد جميع مواضع البيشمركة في محور كرمسير ضمن حدود قرية "القاهرة" ولغاية منطقة "وقوري جاي" ومن بعدها الى "بلكي السفلى".

وثمن وزير البيشمركة، بحسب البيان، تنفيذ الواجبات والمهام والاوامر العسكرية من قبل القادة ومعاونيهم وقوات البيشمركة، كما استمع الى احتياجات ومطالب قادة الالوية بدقة وتعهد بالاستجابة لتلك المطالب.

واكد اسماعيل على "الاهتمام بتمتين مواضع البيشمركة الدفاعية وتحطيم الارهابيين بشكل كامل في المنطقة"، مشيرا الى ان "الاعمال الارهابية الوحشية الاخيرة لداعش لن تشوه الاستقرار والامن والامان في المنطقة، وان قوات البيشمركة ستستمر في ملاحقتهم وتراقبهم بدقة وسترد على اية تحركات ارهابية منهم".

وبين انه "بعد العمليات المشتركة لقوات البيشمركة والجيش العراقي تقلصت حركة الارهابيين في المنطقة"، لافتا الى ان "هذا يتطلب ايصال مستوى الاتصال والتنسيق مع الجيش العراقي الى مستويات اعلى".

وشدد على قادة وقوات البيشمركة في تلك الحدود "على الاستمرار بشكل اكبر بتربية الفكر والجسد من الجانب التكنيكي الحديث ورفع مستوى الامكانيات العسكرية وتنمية مستوى الوعي والثقافة العامة".

ووجه "بالالتزام بشكل اكبر بالمبادئ العسكرية وان يكونوا مفتوحي الاعين ويواجهوا الارهابيين بشجاعة اكبر وقلعهم من جذورهم".