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وزارة مالية إقليم كوردستان تصرف الرواتب كافة قبل حلول أعياد نوروز

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-17T10:34:03+0000
وزارة مالية إقليم كوردستان تصرف الرواتب كافة قبل حلول أعياد نوروز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن وصول الأموال اللازمة لتوزيع الرواتب على الموظفين والعاملين في القطاع العام كافة .

وقال مصدر في الوزارة بتصريح عممه على وسائل الإعلام اليوم، إن الوزارة ستستكمل دفع الرواتب على الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة خلال الأيام الثلاثة المقبلة وقبل حلول أعياد نوروز.

وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل قد قال في مؤتمر صحفي عقده امس "اكدنا سابقا اننا سنواصل توزيع الرواتب وفقا لما هو متوفر من ايرادات مالية لحكومة الاقليم".

وأضاف أن "مجلس وزراء الاتحادي قد صادق في جلسة أمس الثلاثاء على إرسال سلفة 200 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين، ونأمل أن يتم إيداع المبلغ في حساب حكومة الإقليم المصرفي في أسرع وقت ممكن".

و قرر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء إرسال سلفة 200 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وقال مصدر حكومي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية الاتحادية ستقوم خلال الأيام المقبلة بإيداع المبلغ في حساب فرع البنك المركزي العراقي في أربيل بهدف توزيعها.

بدورها أكدت ممثلية حكومة الاقليم في بغداد وفقا لمحطة "كوردستان 24" المقربة من حكومة كوردستان، صدور قرار من بغداد بإرسال المبلغ المذكور.

وكان المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل قد اكد في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من شهر آذار/مارس عدم إرسال الحكومة الاتحادية اي مبلغ مالي من السلف الشهرية لتمويل رواتب الموظفين منذ بداية العام 2022.

وشهد توزيع الرواتب في الإقليم تعثرا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب عدم إرسال سلفة 200 مليار الشهرية.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر في شهر حزيران الماضي صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم الشهرية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون في كوردستان انه من دون هذا التمويل الشهري الذي ترسله بغداد الى الاقليم فإنه من الصعوبة بمكان صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين كاملة ومن دون استقطاع.

وتوفر حكومة الإقليم باقي المبالغ لصرف الرواتب من الإيرادات المالية الداخلية في كوردستان.

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