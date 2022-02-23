سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واشنطن تعد توحيد البيشمركة نقطة تحول في تطوير وتقوية إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-23T18:22:15+0000
واشنطن تعد توحيد البيشمركة نقطة تحول في تطوير وتقوية إقليم كوردستان

شفق نيوز/ عد وفد عسكري امريكي، يوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع نائب رئيس اقليم كوردستان الشيخ جعفر الشيخ مصطفي توحيد البيشمركة نقطة تحول في تطوير وتقوية اقليم كوردستان. 

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نائب رئيس الاقليم الشيخ جعفر الشيخ مصطفى استقبل كلا من المستشار الاعلى العسكري تيك دوسيتش ونائب مدير مجموعة المستشارين العسكريين الامريكيين في اقليم كوردستان تود بوروس، وناقش معهما آخر تطورات الاوضاع الامنية في المنطقة والمساعدات العسكرية الامريكية لقوات البيشمركة وتقييم الوضع العسكري وعملية الاصلاح وتوحيد البيشمركة وعدد من المسائل الاخرى".

واكد ان "نائب رئيس الاقليم ثمن عاليا دور وتأثيرات التحالف ضد داعش في المنطقة، مؤكدا على "ضرورة المزيد من التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بهدف حماية واستقرار المنطقة".

واضاف البيان ان "الشيخ مصطفى وبشأن عملية الاصلاح وتوحيد البيشمركة في اطار وزارة شؤون البيشمركة، سلط الاضواء على خطوات العملية وتسريع الالية المهمة لخدمة عملية التوحيد".

ونوه البيان الى ان "الوفد الضيف جدد التأكيد على ان قواتهم ستستمر في الدعم والتعاون العسكري لقوات البيشمركة، كما اكد بانهم ينظرون بعين الاهتمام لعملية الاصلاح وتوحيد البيشمركة، عادا اياها نقطة تحول في تطوير وتقوية اقليم كوردستان".

related

امريكا تمدد دعمها ومساعداتها للعراق وكوردستان لعامين اضافيين

Date: 2019-09-29 21:59:51
امريكا تمدد دعمها ومساعداتها للعراق وكوردستان لعامين اضافيين

أمريكا تعزي بسقوط ضحايا من البيشمركة وتتعهد بمواصلة دعم العراق لدحر داعش

Date: 2021-05-02 06:39:26
أمريكا تعزي بسقوط ضحايا من البيشمركة وتتعهد بمواصلة دعم العراق لدحر داعش

التحالف الدولي يحث لمساندة البيشمركة لتحقيق الأمن الاقليمي

Date: 2021-09-01 17:59:35
التحالف الدولي يحث لمساندة البيشمركة لتحقيق الأمن الاقليمي

وزارة البيشمركة تزف خبراً لمنتسبيها

Date: 2021-02-21 21:04:33
وزارة البيشمركة تزف خبراً لمنتسبيها

نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد أمريكي دور البيشمركة بحماية المتنازع عليها

Date: 2019-10-03 17:14:33
نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد أمريكي دور البيشمركة بحماية المتنازع عليها

البيشمركة تطالب واشنطن بمزيد من الدعم المالي لقواتها

Date: 2021-02-23 15:55:18
البيشمركة تطالب واشنطن بمزيد من الدعم المالي لقواتها

البيشمركة تفتتح مركزاً لتعلم اللغات الاجنبية

Date: 2019-10-14 20:09:46
البيشمركة تفتتح مركزاً لتعلم اللغات الاجنبية

أمريكا تندد بهجوم داعش على قوات البيشمركة

Date: 2021-11-28 11:03:04
أمريكا تندد بهجوم داعش على قوات البيشمركة