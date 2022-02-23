واشنطن تعد توحيد البيشمركة نقطة تحول في تطوير وتقوية إقليم كوردستان

شفق نيوز/ عد وفد عسكري امريكي، يوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع نائب رئيس اقليم كوردستان الشيخ جعفر الشيخ مصطفي توحيد البيشمركة نقطة تحول في تطوير وتقوية اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نائب رئيس الاقليم الشيخ جعفر الشيخ مصطفى استقبل كلا من المستشار الاعلى العسكري تيك دوسيتش ونائب مدير مجموعة المستشارين العسكريين الامريكيين في اقليم كوردستان تود بوروس، وناقش معهما آخر تطورات الاوضاع الامنية في المنطقة والمساعدات العسكرية الامريكية لقوات البيشمركة وتقييم الوضع العسكري وعملية الاصلاح وتوحيد البيشمركة وعدد من المسائل الاخرى".

واكد ان "نائب رئيس الاقليم ثمن عاليا دور وتأثيرات التحالف ضد داعش في المنطقة، مؤكدا على "ضرورة المزيد من التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بهدف حماية واستقرار المنطقة".

واضاف البيان ان "الشيخ مصطفى وبشأن عملية الاصلاح وتوحيد البيشمركة في اطار وزارة شؤون البيشمركة، سلط الاضواء على خطوات العملية وتسريع الالية المهمة لخدمة عملية التوحيد".

ونوه البيان الى ان "الوفد الضيف جدد التأكيد على ان قواتهم ستستمر في الدعم والتعاون العسكري لقوات البيشمركة، كما اكد بانهم ينظرون بعين الاهتمام لعملية الاصلاح وتوحيد البيشمركة، عادا اياها نقطة تحول في تطوير وتقوية اقليم كوردستان".