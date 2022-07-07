هيئة رفع الألغام: 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 26 في كوردستان منذ بداية العام الحالي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة رفع الالغام في اقليم كوردستان يوم الخميس، احصائية نشاطاتها خلال النصف اﻷول من السنة الحالية.

وقال رئيس هيئة رفع الالغام في الإقليم جبار مصطفى لوكالة شفق نيوز؛ ان "الهيئة تمكنت من رفع 386 لغما من مختلف محافظات الإقليم منذ بداية العام الحالي".

وأضاف مصطفى؛ ان "3 أشخاص لقوا حتفهم بسبب انفجار الألغام عليهم خلال النصف الأول من السنة الحالية اضافة الى اصابة 26 شخصا".

وعن تأثير الأزمات الاقتصادية على نشاطات الهيئة قال مصطفى إن "الازمة الاقتصادية اجبرتنا على التوقف عن الكثير من نشاطاتنا لرفع الألغام في مناطق اقليم كوردستان".