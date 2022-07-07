سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هيئة رفع الألغام: 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 26 في كوردستان منذ بداية العام الحالي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-07T15:37:24+0000
هيئة رفع الألغام: 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 26 في كوردستان منذ بداية العام الحالي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة رفع الالغام في اقليم كوردستان يوم الخميس، احصائية نشاطاتها خلال النصف اﻷول من السنة الحالية. 

وقال رئيس هيئة رفع الالغام في الإقليم جبار مصطفى لوكالة شفق نيوز؛ ان "الهيئة تمكنت من رفع 386 لغما من مختلف محافظات الإقليم منذ بداية العام الحالي". 

وأضاف مصطفى؛ ان "3 أشخاص لقوا حتفهم بسبب انفجار الألغام عليهم خلال النصف الأول من السنة الحالية اضافة الى اصابة 26 شخصا".

وعن تأثير الأزمات الاقتصادية على نشاطات الهيئة قال مصطفى إن "الازمة الاقتصادية اجبرتنا على التوقف عن الكثير من نشاطاتنا لرفع الألغام في مناطق اقليم كوردستان".

related

مؤسسة شؤون الالغام تعلن حصيلة عملها للعام 2021

Date: 2022-01-18 08:34:31
مؤسسة شؤون الالغام تعلن حصيلة عملها للعام 2021

كورونا يغيب صحفيا في اقليم كوردستان

Date: 2020-10-06 07:21:23
كورونا يغيب صحفيا في اقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني يهنئ المسيحيين: الٳقليم سيظل مهدا للتعايش المشترك

Date: 2021-12-24 15:37:21
نيجيرفان بارزاني يهنئ المسيحيين: الٳقليم سيظل مهدا للتعايش المشترك

وزير تجارة كوردستان يحث الاهالي على تقنين الصرف "رغم وفرة الغذاء"

Date: 2020-03-30 11:59:11
وزير تجارة كوردستان يحث الاهالي على تقنين الصرف "رغم وفرة الغذاء"

حكومة اقليم كوردستان تعلن صرف أكثر من 6 ترليونات دينار رواتب في عام 2020

Date: 2021-01-09 09:21:37
حكومة اقليم كوردستان تعلن صرف أكثر من 6 ترليونات دينار رواتب في عام 2020

مكافحة الإرهاب في كوردستان تسلّم عضواً فاعلاً بتنظيم داعش للسلطات العراقية

Date: 2022-02-20 08:32:03
مكافحة الإرهاب في كوردستان تسلّم عضواً فاعلاً بتنظيم داعش للسلطات العراقية

وزير مالية الإقليم: بالتعاون مع بغداد يمكننا تنشيط القطاع الاقتصادي بكوردستان

Date: 2021-08-22 11:12:52
وزير مالية الإقليم: بالتعاون مع بغداد يمكننا تنشيط القطاع الاقتصادي بكوردستان

مئات الشركات وعشرات الدول تشارك في الدورة 13 لمعرض أربيل الدولي

Date: 2019-09-25 21:16:25
مئات الشركات وعشرات الدول تشارك في الدورة 13 لمعرض أربيل الدولي