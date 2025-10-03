هيئة السياحة: أكثر من مليوني سائح يقصدون اقليم كوردستان سنوياً

شفق نيوز - السليمانية

أعلنت رئيس هيئة السياحة والسفر في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن تحقيق تقدم ملحوظ في القطاع السياحي بجميع مناطق الإقليم منذ بدء تنفيذ خطتها الاستراتيجية لعام 2022، مشيرة إلى أن أعداد السياح وصلت إلى أكثر من مليوني سائح سنوياً.

وقالت رئيسة الهيئة، أمل جلال، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الهيئة وضعت خطة تمتد لثماني سنوات بدءاً من العام 2022، وتوقعت بموجبها نمواً تدريجياً في الحركة السياحية"، مضيفة أن "المعطيات الحالية أظهرت تسارعاً واضحاً في هذا النمو، حيث تجاوز عدد السياح حاجز المليونين سنوياً".

وأوضحت أن "السياحة الداخلية شهدت بدورها تنامياً ملحوظاً، إذ أصبح المواطنون في الإقليم يفضلون الوجهات السياحية المحلية، مما ساهم في تنشيط الأسواق عبر زيادة تداول العملة المحلية".

وأضافت جلال أن "سياحة السدود تمثل بعداً جديداً ومهماً للحركة السياحية، حيث جرى بالتعاون مع وزارة الزراعة حماية وتأهيل مناطق السدود لما تتمتع به من جاذبية خاصة، ومن المتوقع أن تستقطب أعداداً أكبر من السياح خلال المرحلة المقبلة".

وفيما يخص قرار تحويل اسم مطار السليمانية إلى مطار "مام جلال"، أكدت جلال أن "هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع الأعراف الدولية المتبعة في إطلاق أسماء الرموز الوطنية على المطارات".

واعتبرت رئيس هيئة السياحة "الراحل جلال الطالباني رمز وطني عراقي كبير، وإطلاق اسمه على مطار السليمانية سيترك أثراً إيجابياً في تعزيز مكانة الإقليم"معربة عن تقديرها "لدور وزارة النقل العراقية ومجلس الوزراء في المصادقة على هذا القرار".

عودا على بدء نوهت رئيسة الهيئة إلى أن "الخطة السياحية المقبلة تتضمن تنظيم مهرجانات موسمية في جميع فصول السنة، وبالأخص في موسم الشتاء، في العديد من المناطق السياحية الجبلية والثلجية، وذلك لجذب السياح المحليين والأجانب".

وختمت جلال حديثها بالقول إن "العامين المقبلين سيكونان واعدين على صعيد الحركة السياحية في إقليم كوردستان، حيث نتوقع تضاعف أعداد السياح الأجانب بفضل الخطط والمهرجانات التي نعمل على تنظيمها".