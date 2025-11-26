السليمانية.. هجوم جوي يستهدف حقل كورمور ويعطل إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء (فيديو)

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر محلي في السليمانية، مساء اليوم الأربعاء، بتعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لاستهداف بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع النيران، فيما أعلنت وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، وذلك بعد أيام من اقتراب طائرات مسيّرة مجهولة من الحقل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الهجوم وقع بالطائرات المسيرة واستهدفت منطقة داخل الحقل ما أدى إلى اندلاع النيران في أحد الحقول".

وأشار إلى أن "الاستهادف وقع الساعة 11:30 مساءً وتسبب بأضرار مادية جسيمة دون تسجيل أي أضرار بشرية".

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد النيران من داخل الحقل وسط دوي لصافرات الإنذار.

إلى ذلك، أعلنت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نعلم مواطني إقليم كوردستان أنه في الساعة 11:30 مساءً وبسبب هجوم بطائرات مسيرة على حقل كورمور سيتم إيقاف تصدير الغاز بالكامل إلى محطات الكهرباء".

وأضافت الوزارتان "تتواجد في الوقت الحالي الفرق التابعة لكلٍّ من وزارتي الثروات الطبيعية والكهرباء، إلى جانب شركة داناغاز، في موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة ومعالجة الوضع وإعادته إلى طبيعته".

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام من اقتراب طائرات مسيّرة مجهولة من أجواء ناحية قادر كرم ونقطة تمركز حقل كورمور الغازي ما أدى إلى تفعيل حالة الإنذار داخل الحقل، بحسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة شفق نيوز الأحد الماضي.

وكان حقل كورمور قد تعرّض في 2 شباط/ فبراير 2025 لهجوم سابق عبر طائرة مسيّرة مجهولة، دون وقوع خسائر بشرية.

ويُعد حقل كورمور واحداً من أكبر الحقول الغازية في إقليم كوردستان، ويقع ضمن ناحية قادر كرم بقضاء چمچمال، ويمتد بطول 33 كيلومتراً وبعرض 4 كيلومترات.

وتبلغ احتياطاته المؤكدة حتى عام 2022 نحو 9.2 تريليونات قدم مكعب، فيما يبلغ إنتاجه اليومي 452 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و22 ألف برميل من غاز الكوندنسيت، و1050 طناً من غاز النفط المسال (LPG).