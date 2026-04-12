نيجيرفان بارزاني يهنئ البطريرك "مار بولس الثالث نونا": كوردستان ستبقى ملاذاً آمناً للمكونات

هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، بمناسبة انتخاب المطران اميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية، متمنياً له الموفقية والنجاح في أداء مهام عمله.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان التهنئة، إن "غبطته شخصية دينية مرموقة وله خبرة روحية وإنسانية ثرية"، معربا عن أمله بأن يكون انتخابه "فاتحة خير لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر بين جميع المكونات".

وبهذه المناسبة، جدد الرئيس التأكيد على أن إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً "الملاذ الآمن لجميع المكونات الدينية والقومية"، مشددا على مواصلة الدعم الكامل للمواطنين المسيحيين في حماية حقوقهم وهويتهم وتاريخهم العريق في الاقليم والعراق.

وأعلنت أمانة سرّ "سينودس" أساقفة الكنيسة الكلدانية، في وقت سابق من اليوم، انتخاب المطران اميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، خلفاً للبطريرك المستقيل لويس روفائيل ساكو.

وجاء اختيار البطريرك الجديد بعد استقالة البطريرك ساكو في آذار الماضي للتفرغ للصلاة والكتابة بعد 13 عاماً من الخدمة.