نيجيرفان بارزاني يعزي سوريا بضحايا الحادث المروري ويعرب عن تضامنه مع ذويهم

شفق نيوز- اربيل

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، عن تعازيه بضحايا الحادث المروري الذي وقع في سوريا، وأودى بحياة عدد من المواطنين، معظمهم من منتسبي وزارة الداخلية.

وقال بارزاني في بيان: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ الحادث المروري الأليم الذي وقع في الجمهورية العربية السورية، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين، معظمهم من منتسبي وزارة الداخلية".

وأضاف: "إننا إذ نُعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لعوائل وذوي الضحايا وللحكومة السورية، نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

وكان حادث تصادم بين حافلتي ركاب على طريق دير الزور – دمشق قد أسفر، وفق وزارة الصحة السورية، عن 35 قتيلاً و30 مصاباً، فيما أدى إلى احتراق إحدى الحافلتين بالكامل، وسط عمليات استجابة وإسعاف نفذتها فرق الدفاع المدني السوري.