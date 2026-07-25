8 قتلى وأكثر من 20 مصاباً إثر تصادم حافلتين على طريق "دمشق - دير الزور"

شفق نيوز- دمشق

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين، يوم السبت، في حصيلة أولية لحادث سير مروع وقع على طريق دمشق – دير الزور، بين مدينتي السخنة وتدمر، إثر تصادم حافلتين واشتعال إحداهما بالكامل.

وأعلنت فرق الدفاع المدني السوري، التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أنها تلقت بلاغاً عن الحادث، فتوجهت فرقها من مركز تدمر إلى موقع الحادث، مع طلب مؤازرة من مراكز دير الزور للمشاركة في عمليات الاستجابة والإسعاف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن إحدى الحافلتين كانت تقل ركاباً ينحدر معظمهم من محافظة دير الزور، فيما لم تُعرف بعد هوية الحافلة الثانية.

وأضاف، نقلاً عن شهود عيان، أن الحادث أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما أدى إلى احتراق إحدى الحافلتين بالكامل.

ويشهد طريق دمشق – دير الزور حوادث سير متكررة، تُعزى غالباً إلى تردي البنية التحتية للطريق، إلى جانب السرعات العالية التي يقود بها بعض السائقين.