نيجيرفان بارزاني يشدد على بناء مجتمع خالٍ من "التحرش والعنف والتمييز" ضد المرأة

شفق نيوز - أربيل

شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، على ضرورة بناء مجتمع خال من التحرش والاغتصاب والعنف والتمييز بحق المرأة، مجددا دعمه لها في المشاركة الواسعة في الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، "نؤكد من جديد التزامنا الثابت بالدفاع عن حقوق المرأة وبناء مجتمع تسود فيه الحرية والمساواة وكرامة الإنسان"، مردفا بالقول "سنواصل العمل على مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة".

وأضاف أنه "نُحيي ذكرى جميع النساء اللواتي فقدن أرواحهن نتيجةً للعنف، ونُعرب عن خالص تعازينا لأسرهن. ولا سبيل لراحة أسرهن إلا بتحقيق العدالة، ومنع تكرار هذه الجرائم، وتهيئة بيئة سلمية تحمي كل امرأة في جميع الظروف".

كما لفت رئيس الاقليم إلى أن، "حماية حقوق المرأة ركيزة أساسية لبناء مجتمع حر وعادل وتقدمي و سلمي للجميع"، مؤكدا "القضاء على العنف ضد المرأة يتطلب إرادة جماعية، وقوانين رادعة وتطبيقها، ووعيًا مجتمعيًا يحترم المرأة و يدعم مشاركتها الواسعة في الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية".

وواصل نيجيرفان بارزاني بيانه بالقول إن "مستقبل كوردستان يعتمد على تمكين النساء ومشاركتهن الفاعلة في جميع مجالات الحياة. نحن ملتزمون بمواجهة العنف والأيديولوجية المتطرفة، وحماية الحقوق والحريات، وبناء مجتمع تتمتع فيه كل امرأة بالحماية والحرية والقدرة على تحقيق أحلامها وأهدافها".

ومضى قائلا: سنواصل العمل مع المؤسسات والجهات الرسمية في إقليم كوردستان والمجتمع المدني والشخصيات الدينية والاجتماعية كافة لتعزيز الحماية القانونية وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وضمان بناء بيئة عمل ومجتمع خال من التحرش والعنف والتمييز.

ووجه رئيس الاقليم تحياته "لكل النساء المناضلات من أجل حقوقهن، و للناشطات والعاملات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، ولكل من يعمل على رفع الوعي المجتمعي وترسيخ قيم المساواة"، مثمنا "دور الشباب والإعلام والمدارس والجامعات في نشر ثقافة اللاعنف واحترام الآخرين".

واختتم نيجيرفان بارزاني بيانه بالقول: لنواصل جميعًا العمل معًا من أجل مجتمع خالٍ من العنف والخوف والتمييز.