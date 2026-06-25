نيجيرفان بارزاني يشدد على التمسك بـ"العدل والتسامح" في ذكرى عاشوراء

شفق نيوز- أربيل

شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة التمسك بقيم العدل والتسامح وتوحيد الصفوف، وذلك خلال استذكاره عاشوراء.

وقال بارزاني في تدوينة على منصة أكس: ‏تحلّ علينا ذكرى عاشوراء، لتجدّد في نفوسنا معاني الصبر والإيمان والتضحية التي جسّدها الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء، وقوفًا بوجه الظلم وإعلاءً لكلمة الحق والمبادئ السامية".

وأضاف "في هذه الذكرى، نؤكد أهمية التمسك بقيم العدل والتسامح، والعمل على توحيد الصفوف وتغليب لغة الحوار في معالجة الخلافات، بما يحفظ نسيج وطننا، ويعزّز أمنه واستقراره، ويلبّي تطلعات شعبنا نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل".