نيجيرفان بارزاني يستذكر "فاجعة شباط" ويدعو لحماية المنجزات وتعميق وحدة الصف

شفق نيوز - أربيل

استذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، الذكرى السنوية للتفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا جموعا من الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني خلال عيد الأضحى في مدينة اربيل قبل أكثر من عقدين من الزمن.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اصدره اليوم بهذه المناسبة، "نستذكر اليوم بإجلال وإكبار الشهداء الخالدين لفاجعة الأول من شباط 2004، عندما استهدف الإرهابيون الظلاميون في صباح يوم عيد وبحقد أسود، مقرّين رئيسين للحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، فاستشهد وأصيب كوكبة من القادة والمناضلين البارزين والمواطنين الأبرياء".

وأضاف أن "شهداء الأول من شباط يمثلون رمزاً للتعايش، ووحدة الصف، وامتزاج دماء أبناء كوردستان في سبيل الحرية والعزة"، مردفا بالقول: لقد استشهدوا وهم يتبادلون التهاني بالعيد ويعملون على تمتين أواصر الوئام والمحبة، لذا فإن إحياء ذكراهم ليس مجرد استذكار لألم، بل هو تأكيد على القيم العليا التي ضحوا بأرواحهم من أجلها.

ومضى نيجيرفان بارزاني بالقول، إن "خير وفاء لدماء شهداء الأول من شباط وجميع شهداء كوردستان، هو حماية المنجزات، وتعميق روح الوئام والعمل المشترك ووحدة الصف بين الأطراف السياسية".

وأكد رئيس الاقليم، أنه "علينا أن نجعل هذه الذكرى منطلقاً لتجاوز الخلافات وللعمل من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا، مستقبل يليق بتضحيات شهدائنا".

ويحيي إقليم كوردستان، في الاول من شباط في كل عام، ذكرى حادثة الأول من شباط، التي وقعت في أول يوم من عيد الاضحى، عندما استهدف "إرهابيون" في العام 2004 بتفجيرين انتحاريين في مدينة اربيل العاصمة، الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأسفر الحادث وقتها عن مقتل أكثر من 100 مسؤول ومواطن مدني فضلا عن اصابة نحو 250 آخرين بجروح.