نيجيرفان بارزاني يدعو إلى توحيد الصف الكوردي وحماية الكيان الدستوري للاقليم

شفق نيوز- اربيل

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، إلى تعزيز التكاتف والعمل المشترك بين القوى السياسية الكوردية، مؤكداً أهمية حماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان وحقوق شعبه.

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها إلى رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحزب، وفق بيان صدر عن رئاسة الاقليم وورد الى وكالة شفق نيوز.

وقال بارزاني إن الاتحاد الوطني الكوردستاني يمتلك تاريخاً طويلاً من النضال من أجل حقوق شعب كوردستان، وقدم آلاف الشهداء، كما كان طرفاً مؤثراً في العملية السياسية في إقليم كوردستان والعراق.

وأضاف أن المسؤولية المشتركة والتكاتف والعمل الجماعي بين جميع القوى والأطراف السياسية باتت ضرورة أكثر من أي وقت مضى لحماية إقليم كوردستان وحقوق مواطنيه.

كما أشاد بارزاني بمسيرة الرئيس الراحل جلال طالباني، مؤكداً أهمية استذكار تاريخه النضالي ودوره السياسي.

وأعرب عن أمله في أن تمثل المناسبة فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الحوار والتفاهم بين القوى السياسية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية وبناء مستقبل أفضل لشعب كوردستان.