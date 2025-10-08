نيجيرفان بارزاني يدعو لتعزيز التعاون الاستثماري مع كندا

شفق نيوز- أربيل

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، إلى توسيع التمثيل الكندي في الإقليم وتعزيز التعاون الاستثماري.

وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، استقبل كريستوفر بوم، سفير كندا لدى العراق".

وأضاف أنه "خلال الاجتماع، بحث الجانبان العلاقات بين كندا وكلٍّ من العراق وإقليم كوردستان، كما تطرّقا إلى الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، والأوضاع الداخلية في الإقليم، والجهود المبذولة لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان".

وأكد الطرفان، بحسب البيان، على "أهمية تطوير العلاقات بين كندا وإقليم كوردستان، خصوصاً في المجال الاقتصادي، وتمت مناقشة فرص ومجالات العمل والاستثمار أمام الشركات والقطاع الخاص الكندي في الإقليم".

كما تناول اللقاء "مستوى التمثيل الدبلوماسي الكندي في إقليم كوردستان وآخر التطورات في المنطقة، وهو ما شكّل محوراً آخر من محاور الاجتماع".