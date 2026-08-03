نيجيرفان بارزاني يدعو أحمد الشرع لزيارة بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز- دمشق

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، يوم الاثنين، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إلى زيارة العاصمة العراقية بغداد وإقليم كوردستان، وذلك خلال مباحثاتهما في دمشق.

وقال شهاب، في حديث لعدد من الصحفيين في دمشق، تابعته وكالة شفق نيوز، إن نيجيرفان بارزاني أكد استعداد إقليم كوردستان لتطوير العلاقات مع سوريا، فيما عبّر الرئيس السوري عن سعادته بالزيارة، مثمناً دور الإقليم خلال الأحداث التي شهدتها المرحلة الماضية، ومعرباً عن أمله في أن تمثل الزيارة نقطة تحول في العلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن سوريا تمضي باتجاه افتتاح قنصلية لها في مدينة أربيل، واصفاً ذلك بأنه من الملفات المهمة في مسار تطوير العلاقات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد استقبل، في وقت سابق اليوم، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في إطار مساعٍ لتعزيز التنسيق بين بغداد ودمشق وأربيل، بعد سلسلة لقاءات جمعت بارزاني والشرع خلال العامين الماضيين تناولت تطورات الملف السوري والعلاقات الثنائية والتعاون الأمني.