الرئيس السوري يستقبل نيجيرفان بارزاني في دمشق (صور وفيديو)

شفق نيوز- دمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الاثنين، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، في مستهل زيارة رسمية يجريها الأخير إلى سوريا.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات بين سوريا والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، قد أكد لوكالة شفق نيوز أن الزيارة تجري بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، وتهدف إلى دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون بين بغداد ودمشق وأربيل.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات ملفات أمن الحدود، والتطورات الإقليمية، واللاجئين السوريين في إقليم كوردستان، فضلاً عن العلاقات الاقتصادية، إضافة إلى مستجدات الحوار بين دمشق والقوى الكوردية.

وتأتي الزيارة بعد سلسلة لقاءات جمعت بارزاني والشرع خلال العامين الماضيين، ركزت على تطورات الملف السوري، والعلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، والتعاون في مواجهة تنظيم داعش.