بالتنسيق مع الزيدي.. كشف تفاصيل زيارة نيجيرفان بارزاني إلى دمشق

شفق نيوز- دمشق

كشف المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، يوم الاثنين، عن تفاصيل زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة السورية دمشق، مؤكداً أنها تأتي بالتنسيق مع رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي، وتهدف لتعزيز التعاون بين البلدين وترسيخ الاستقرار الإقليمي.

وقال شهاب، لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة تستند إلى مسار من الاتصالات واللقاءات التي شهدتها الفترة الماضية بين الجانبين، مشيراً إلى أن بارزاني التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في أكثر من مناسبة، بينها مؤتمر ميونخ ومؤتمران عُقدا في مدينة أنطاليا التركية، إلى جانب لقاءات أخرى شهدها عامي 2025 و2026.

وأضاف أن الزيارة تستهدف بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، ولا سيما في الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية، انطلاقاً من المصالح المشتركة بين سوريا والعراق وإقليم كوردستان، وأهمية الحفاظ على أمن الحدود واستقرار المنطقة في ظل المتغيرات الإقليمية.

وأشار إلى أن إقليم كوردستان استقبل، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بالتنسيق مع السلطات الاتحادية العراقية، وما يزال عدد كبير منهم يقيم في الإقليم، ما يجعل ملف اللاجئين من القضايا المطروحة ضمن العلاقات بين الجانبين.

كما لفت إلى أن رئيس الإقليم لعب خلال المرحلة الماضية دوراً في تقريب وجهات النظر بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، من خلال استضافة لقاءات وممارسة جهود وساطة، بالتنسيق مع أطراف دولية معنية، بما يدعم مسار الحوار ويعزز فرص التوصل إلى تفاهمات تسهم في استقرار سوريا والمنطقة.

وخلص شهاب، إلى أن برنامج الزيارة يتضمن سلسلة اجتماعات مكثفة مع المسؤولين السوريين لبحث هذه الملفات وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.