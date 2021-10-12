نيجيرفان بارزاني يدعو القوى السياسية العراقية لتفاهم جديد وواقعي والاستفادة من أخطاء الماضي

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء بمناسبة نجاح الانتخابات العامة في العراق.

وقال بارزاني في رسالة بهذه المناسبة، "أتقدم الی الجميع بالتهاني لنجاح الانتخابات العامة لمجلس النواب. لقد أصبح العراق وإقليم كوردستان في مرحلة جديدة، وكيفما ستحسم النتائج النهائية فالجميع منتصرون، وعلينا أن نستعد معاً للمهام والمسؤوليات المشتركة وتحديات المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "وحدة الصف، التلاحم والتعاضد، مفاتيح لانتصارنا وهي التي ستحقق الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وتحمي المكاسب والنظام الاتحادي وكيانه السياسي"، مردفا بالقول إن "واجب كل القوى والأطراف الكوردستانية هو أن تعمل متلاحمة وصفاً واحداً للحاضر ولمستقبل أفضل لإقليم كوردستان والعراق، وأن نتعاون لتحقيق ذلك مع القوى والأطراف العراقية".

وزاد رئيس إقليم كوردستان بالقول إن "واجبنا جميعاً في القوى والأطراف السياسية العراقية أن نحل مشاكل البلد على أساس الدستور وبرؤية وقراءة وفهم جديد و واقعي، وبالإستفادة من تجارب وأخطاء الماضي، أن نعمل من أجل عراق مستقر ومرفّه تكون فيه الحقوق الدستورية لكل المكونات مضمونة ومحمية، يجتمع فيه الكل على الثقة، التكاتف، المصير المشترك، التعاون المشترك، المصلحة العامة للبلد، الشراكة الحقيقية، التوافق والمساواة".

ومضى قائلا "أتقدم بالشكر للمواطنين، لكل القوى والأطراف السياسية، للمؤسسات الإدارية والأمنية، الإعلام والمجتمع المدني، الذين ساعدوا في إنجاح الانتخابات. ٲشكر وٲبارك جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، والمراقبين المحليين والأجانب وفرق الأمم المتحدة وبالاخص رئيس وفريق يونامي في العراق، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الذين راقبوا عملية التصويت التي ٲجریت بٲمان. هذه خطوة مهمة في طريق صحيح. ٳن مشاركتنا في اختيار ممثلينا في بغداد، تدل على التزامنا بأسس الديمقراطية".

من جانب آخر، قال بارزاني "تمثل نسبة مشاركة المواطنين في التصويت رسالة واضحة من المواطنين المتطلعين إلى الحياة والرفاهية والمزيد من الخدمات، وهو حق لهم. یجب ٲن يكون هذا عبرة ودرساً لنا جميعاً في الحكومة والقوى والأطراف السياسية في العراق وإقليم كوردستان، لكي نعمد إلى مراجعة جادة وإعادة بناء الثقة، كما يجب أن يكون حافزاً على المزيد من العمل وتقديم المزيد من الخدمات".

وتابع رئيس الإقليم بالقول "لقد آن الأوان لنعمل معاً على تشكيل حكومة وطنية اتحادية تكون انعكاساً لمطالب وتطلعات المواطن، تطبق الدستور، تعزز مؤسسات الدولة، تسيطر على الفصائل والقوات المسلحة التي هي خارج سياق القانون، وتصحح العملية السياسية على أساس الدستور والشراكة بين كل مكونات العراق، وتدير البلد وتمضي به نحو مستقبل أفضل للجميع".