نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة من رئيس الوزراء البريطاني هذه فحواها

شفق نيوز/ تلقى رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، رسالة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن، أكد من خلالها الأخير التزام بلده بالاستقرار طويل الأمد في العراق والإقليم.

ووصف جونسن زيارة الرئيس بارزاني الأخيرة إلى لندن بأنها فرصة مهمة للتباحث في التعاون بين الجانبين.

ورداً على رسالة من رئيس إقليم كوردستان، كتب رئيس الوزراء البريطاني: “أسعدني أنني استضفتكم في أيلول الماضي بلندن، بعد زيارتي إلى أربيل في العام 2015. تقيّم بريطانيا عالياً جداً شراكتنا وستظل ملتزمة بالاستقرار والأمن طويلي الأمد للعراق وإقليم كوردستان العراق”.

وخاطب جونسن ي نيجيرفان بارزاني قائلا: “كان لقاؤنا فرصة مهمة لتعميق علاقاتنا الوثيقة والتباحث في التعاون المهم جداً بيننا ضد داعش، وتبادلنا الآراء بخصوص القضايا الإقليمية”.

وكتب في جزء آخر من الرسالة: “سرني كثيراً السماع عن تحسن علاقاتكم مع الحكومة الاتحادية. كما أن بريطانيا تدعم إرادة فخامتكم إجراء إصلاحات في صفوف البيشمركة”.