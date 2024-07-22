نيجيرفان بارزاني يتلقى دعوة للمشاركة في قمة باكو للتغير المناخي

شفق نيوز/ تلقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، دعوة رسمية لزيارة أذربيجان.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي حريري استقبل السفير الأذربيجاني لدى العراق نصير مامادوف ".

وأضاف أن "السفير الأذربيجاني اوصل دعوة رسمية لزيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى باكو للمشاركة في قمة الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ (COP29) التي تنطلق في 11 الى 22 من شهر تشرين الثاني المقبل".

وناقش اللقاء بين السفير الأذربيجاني ورئيس ديوان الرئاسة تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان وأذربيجان وتوسيع العلاقات و مناقشة المستجدات في المنطقة بصورة عامة.

وأعرب السفير الأذربيجاني عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان مؤكدا على أن زيارة نيجيرفان بارزاني الى باكو ولقاء الرئيس الأذربيجاني فتح صفحة جديدة من العلاقات بين أذربيجان و اقليم كوردستان.