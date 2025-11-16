نيجيرفان بارزاني يبحث مع سفيري بريطانيا وكوريا الجنوبية العلاقات الثنائية

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد، مع السفير البريطاني والسفير الجديد لكوريا الجنوبية في العراق، كل على حدة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب الأوضاع الداخلية في الإقليم وانتخابات مجلس النواب العراقي.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز أن "نيجيرفان بارزاني استقبل إيرفان صديق، السفير البريطاني في العراق ووفداً مرافقاً له، وخلال اللقاء، عبّر الجانبان عن تقديرهما لمستوى العلاقات بين بريطانيا وكلٍّ من العراق وإقليم كوردستان، وشددا على أهمية تطوير هذه العلاقات، وأعربا عن رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين في جميع المجالات".

وبحسب البيان فقد "اعتبر الطرفان نجاح انتخابات مجلس النواب العراقي خطوة مهمة في ترسيخ الديمقراطية ودفع العملية السياسية في البلاد إلى الأمام. وفي هذا السياق، ناقشا توقعاتهما ورؤيتهما بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في العراق، وتناول اللقاء أيضاً الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وفي اللقاء الثاني، ذكرت رئاسة الإقليم أن نيجيرفان بارزاني، استقبل لي جون إيل، السفير الجديد لكوريا الجنوبية في العراق، وفي اللقاء، هنّأ الرئيس نيجيرفان بارزاني السفير لي، متمنياً له النجاح في مهامه، وأكد استعداد إقليم كوردستان لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لتمكينه من أداء واجباته.

وبحث الجانبان، بحسب بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز العلاقات بين كوريا الجنوبية وكلٍّ من العراق وإقليم كوردستان، وأشارا إلى نشاط الشركات الكورية العاملة في العراق والإقليم.

وأشاد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بالعلاقات التاريخية بين الجانبين وبالدعم والمساعدات التي قدّمتها كوريا الجنوبية للعراق وإقليم كوردستان، مسلطاً الضوء على دور منظمة "كويكا" في تقديم الدعم للإقليم في مجالات وقطاعات مختلفة.

وتناول الاجتماع أيضاً نجاح انتخابات مجلس النواب العراقي، إلى جانب الأوضاع في إقليم كوردستان والمنطقة بشكل عام، وفق ما جاء في البيان.