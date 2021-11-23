نيجيرفان بارزاني يبحث مع القنصل الإيطالي الجديد مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء مايكل كاميروتا القنصل الإيطالي الجديد في الإقليم.

وفي بداية اللقاء هنأ الرئيس بارزاني مباشرة القنصل لمهام عمله، مبديا له الدعم الكامل لنجاحه في أداء واجباته في الإقليم، في الوقت ذاته أعرب عن شكره وامتنانه للدعم العسكري الايطالي لإقليم كوردستان في الحرب ضد تنظيم داعش، ومساعدتها لقوات البيشمركة من ناحية التدريبات، وتوفير المعونات الإنسانية للاجئين والنازحين.

بدوره أبدى القنصل الايطالي الجديد رغبته بأن يتمكن من تنمية علاقات بلاده مع اقليم كوردستان خاصة في مجال التجارة والاقتصاد.

كما أعرب القنصل عن تقدير وامتنان بلاده للدور الذي أداه اقليم كوردستان في التصدي لداعش.

وناقش اللقاء وضع إنتشار فيروس كورونا، ووباء كوفيد - 19، وعمل الفرق الايطالية في محافظات اقليم كوردستان في مجال الآثار، وإمكانية فتح قسم اللغة الإيطالية في جامعات إقليم كوردستان، والرحلات الجوية المباشرة بين إيطاليا والإقليم، ووضع العراق والمنطقة بشكل عام إضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.