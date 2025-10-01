نيجيرفان بارزاني يبحث مع الخنجر الاستعدادات للانتخابات وسبل إنجاحها

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، مع رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، الاستعدادات للانتخابات العراقية المقبلة، والعلاقات بين أربيل وبغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، استقبل مساء اليوم، خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة، ووفداً مرافقاً له ضم عدداً من مسؤولي التحالف".

ولفت إلى أن "اللقاء جرى خلاله بحث الأوضاع العامة في العراق والعملية السياسية في البلاد، إضافة إلى الاستعدادات للانتخابات المقبلة في العراق، كما جرت مناقشة العلاقات بين أربيل وبغداد والحوار القائم بينهما لحل القضايا العالقة".

وبين أن "الجانبين شددا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين القوى والأطراف السياسية والمكونات العراقية من أجل معالجة مشاكل البلاد، والعمل على إنجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة، والحفاظ على الأمن والاستقرار".