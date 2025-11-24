نيجيرفان بارزاني وإياد علاوي يتبادلان وجهات النظر حول تشكيل الحكومة الاتحادية

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس حركة الوفاق الوطني العراقي، إياد علاوي، يوم الاثنين، خطوات تشكيل الحكومة الاتحادية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز أن بارزاني استقبل علاوي والوفد مرافق له، وبحثا خلال الاجتماع الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان، إضافة إلى مناقشة نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي.

كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن الحوارات بين الأطراف السياسية والخطوات المتعلقة بتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في العراق.