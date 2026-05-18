نيجيرفان بارزاني ووزير الدفاع الإيطالي يبحثان التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

شفق نيوز- روما

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، يوم الاثنين، التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك سبل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتطوير العلاقات بين روما وأربيل وبغداد.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني وخلال زيارته لإيطاليا التقى في العاصمة روما بوزير الدفاع الإيطالي وتبادل وجهات النظر حول تطوير علاقات إقليم كوردستان والعراق مع إيطاليا في المجالين العسكري والأمني، والتعاون المشترك لمواجهة مخاطر الإرهاب.

وجدد بارزاني شكر وتقدير إقليم كوردستان والعراق للدور الهام الذي تؤديه إيطاليا في إطار التحالف الدولي، ولا سيما في تقديم المشورة والتدريب لقوات البيشمركة.

من جانبه، أكد كروسيتو على استمرار التزام بلاده ودعمها لأمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان. وأعلن في هذا الصدد أن إيطاليا ستواصل تقديم المساعدات العسكرية والأمنية لهما.

وكان مناقشة آخر المستجدات الأمنية في المنطقة وتداعيات التوترات محوراً آخر للقاء، حيث اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومنع عودة ظهور الإرهاب.