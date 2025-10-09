‏نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية التركي يؤكدان على تعزيز استقرار المنطقة

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الخميس، على أهمية تعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وقال بارزاني في تغريدة على منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز "ناقشنا مع وزير الخارجية هاكان فيدان التعاون الجاري بين إقليم كوردستان والعراق وتركيا".

وأضاف "أكدنا على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وصباح اليوم الخميس، وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى تركيا في زيارة رسمية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيستقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً رئيس إقليم كوردستان في القصر الجمهوري بأنقرة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلنت رئاسة الإقليم في بيان أن الرئيس نيجيرفان بارزاني توجه إلى العاصمة أنقرة لإجراء مباحثات رسمية تتناول علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة وعدد من الملفات المشتركة بين الطرفين.