نيجيرفان بارزاني ومدير "CIA" السابق يؤكدان على أهمية علاقة أميركا والعراق كـ"شريكين"

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، خلال لقائه المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" ديفيد بتريوس، على أهمية أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان، بوصفهما "شريكين".

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني اجتمع مساء اليوم مع بتريوس "الصديق القديم لكل من العراق وإقليم كوردستان".

وبين أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء الأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب التطورات الإقليمية الجارية، وأكدا على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان، بوصفهما شريكين تجمعهما مصالح إستراتيجية مشتركة، وإمكانية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة".

وشدد بارزاني وبتريوس، بحسب البيان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين الدور الذي يمكن أن يضطلع به كل من العراق وإقليم كوردستان في بناء جسور التعاون وتعزيز المصالح المشتركة الإقليمية، لا سيما عبر التعاون في مجالي الطاقة والاقتصاد.

وأشار البيان إلى أن "اللقاء تطرق إلى عملية السلام في تركيا، والأوضاع في سوريا، إضافة إلى التحديات الأمنية المتمثلة في خطر الإرهاب وتهديدات تنظيم داعش".