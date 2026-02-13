نيجيرفان بارزاني وماكرون يتفقان على التنسيق لاستقرار المنطقة وحماية حقوق الكورد

شفق نيوز- ميونخ

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الجمعة، على التنسيق الدولي لحماية الاستقرار في المنطقة، وحماية حقوق الكورد في الدستور السوري القادم.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نيجيرفان بارزاني التقی مع رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون خلال مواصلة لقاءاته واجتماعاته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن".

وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة والوضع في سوريا، وأكدا على حماية حقوق الكورد في الدستور القادم لسوريا الموحدة".

وبحسب البيان، فقد أعرب نيجيرفان بارزاني عن "تقدير إقليم كوردستان لصداقة فرنسا ودعمها المستمر ودفاعها عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، واتفق الجانبان على أهمية التنسيق الدولي لحماية الاستقرار في المنطقة".

ووصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء أمس الخميس، إلى ألمانيا تلبيةً لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وعقد نيجيرفان بارزاني، خلال أعمال المؤتمر سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قادة وكبار مسؤولي الدول والمشاركين، وذلك لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وإقليم كوردستان، والمستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة بشكل عام.

ويُعد مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يُعقد سنوياً بمشاركة واسعة من القادة وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، منصة هامة لتبادل الآراء حول قضايا الأمن والاستقرار والتحديات العالمية، وبحث الحلول الناجعة للأزمات والتوترات الدولية.