نيجيرفان بارزاني وصديق يؤكدان أهمية التنسيق السياسي للحفاظ على استقرار العراق

شفق نيوز- اربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع السفير البريطاني لدى العراق إرفان صديق، العلاقات بين بريطانيا والعراق وإقليم كوردستان، والتطورات السياسية في البلاد، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين القوى السياسية للحفاظ على الاستقرار والأمن وسيادة العراق.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، فقد ناقش الجانبان عملية تشكيل الحكومة الاتحادية، إلى جانب الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان والجهود الرامية إلى تجاوز وحل المشكلات الداخلية، مشددين على ضرورة استمرار الحوار والتفاهم بين أربيل وبغداد لمعالجة القضايا العالقة.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة، حيث رحب الجانبان بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معربين عن أملهما في أن يسهم ذلك في تحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، ومؤكدين أهمية حل المشكلات والخلافات بالطرق السلمية.

وحضر اللقاء القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان.