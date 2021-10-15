نيجيرفان بارزاني وبلاسخارت يتطلعان لتشكيل حكومة عراقية تلبي رغبات وآمال الجميع

شفق نيوز/ ذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان اليوم الجمعة أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني اجتمع مع جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق.

وخلال الاجتماع تم التباحث حول سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي ونتائجها، والوضع في البلاد بشكل عام، وتوقعات مستقبل العملية السياسية.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما بأن تتمخض عن نتائج الانتخابات تشكيل حكومة تلبي رغبات وآمال المكونات كافة، وتوفر السلام والاستقرار والخدمات للعراقيين.

واتفق الجانبان على ضرورة حسم الطعون والملاحظات المسجلة على نتائج الانتخابات بالطرق القانونية.