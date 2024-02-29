نيجيرفان بارزاني والرئيس الأرميني يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية وتسيير رحلات جوية مباشرة

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والرئيس الأرميني فاهاغن خاجاتوريان، يوم الخميس، تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتسيير رحلات جوية مباشرة.

وجاء في بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني اجتمع في أربيل اليوم، مع الرئيس الأرميني بحضور نائبي رئيس الإقليم ووزراء معنيين في حكومة كوردستان، وبحث الجانبان العلاقات بين أرمينيا والعراق وإقليم كوردستان وخصوصاً في مجال الاقتصاد وتبادلا الآراء بشأن الأوضاع في العراق والإقليم وأوضاع المكونات.

وأكد الجانبان على فرص تعزيز علاقات أرمينيا مع العراق وإقليم كوردستان في قطاعات التجارة والاستثمار والقطاع الخاص والطب والسياحة، وسلطا الضوء في هذا السياق على فرص تسيير رحلات الطيران المباشرة بين أرمينيا والعراق وبضمنه إقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأرميني وصل إلى بغداد يوم الاثنين الماضي واجتمع مع كبار المسؤولين العراقيين، ووصل صباح اليوم الخميس إلى أربيل وتم استقباله من قبل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

ونوه البيان إلى أن آخر تطورات الأوضاع في المنطقة بصورة عامة كانت محوراً آخر من محاور الاجتماع.