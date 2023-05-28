نيجيرفان بارزاني مهنئاً اردوغان: نتطلع لمواصلة العمل لتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع تركيا

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، بفوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

وقال بارزاني في تغريدة له: "بالنيابة عن إقليم كوردستان، أهنئ السيد رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا. إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معًا لتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع تركيا".

من جانبه قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة: "نبارك السيد رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابك. أتطلع إلى استمرار تعاوننا وتوسيع العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا.

وفاز رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، بفترة رئاسة تركية جديدة تمتد لخمس سنوات مقبلة، في جولة الإعادة، أمام خصمه اللدود كمال كليتشدار اوغلو.

وتحصل أردوغان على أكثر من 27 مليون صوت بنسبة تجاوزت 52 متفوقاً على منافسه بأكثر من مليوني صوت.