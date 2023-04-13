نيجيرفان بارزاني من الفاتيكان: إقليم كوردستان يريد للمسيحيين البقاء في ديارهم وموطنهم

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، تأكيده على ضرورة بقاء المسيحيين في ديارهم وموطنهم في الإقليم وباقي مناطق ومدن العراق.

جاء ذلك خلال لقائه قبل ظهر اليوم رئيس وزراء الفاتيكان غبطة الكاردينال بيترو بارولين، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع التباحث في أوضاع العراق بصورة عامة وأحوال المكونات في إقليم كوردستان والعراق وخاصة المسيحيين ومناطقهم، وتم تسليط الضوء على الجهود الرامية لإبقاء المسيحيين في العراق وإقليم كوردستان.

وعبر رئيس وزراء الفاتيكان عن الشكر والتقدير لدور الرئيس نيجيرفان بارزاني ومساعيه في سبيل الجمع بين الأطراف وحل المشاكل في العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً دعم الفاتيكان الكامل لإقليم كوردستان.

وأثنى بارولين على افتتاح الجامعة الكاثوليكية في إقليم كوردستان وتعاون ودعم حكومة إقليم كوردستان للجامعة ولتوسيعها، ووصف زيارته العام المنصرم إلى أربيل بالناجحة وحالة التعايش في إقليم كوردستان بأنها مبعث ارتياح وتفاؤل.

من جهته، أكد نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان يريد للمسيحيين البقاء في ديارهم وموطنهم، مبدياً كل الاستعداد من جانب إقليم كوردستان لمساعدة الذين يريدون العودة.

كما طالب بارزاني الفاتيكان بدعم وحث الاتحاد الأوروبي على تنفيذ مشاريع الإعمار في مناطق المسيحيين بإقليم كوردستان والعراق.

علاقات أربيل وبغداد، والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، شغلت محوراً آخر للاجتماع، بحسب البيان.