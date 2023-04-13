نيجيرفان بارزاني لبابا الفاتيكان: إقليم كوردستان سيبقى حامياً لحقوق وحريات المكونات الدينية والعرقية

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، في قصر أبوستوليك بالفاتيكان مع قداسة البابا فرنسيس.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم أنه خلال الاجتماع، عبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن سعادته للقاء قداسة البابا وأنه وجده بصحة جيدة، راجياً لقداسته الصحة والعافية وطول العمر، ثم قدم شرحاً موجزاً لأوضاع إقليم كوردستان والعراق وأحوال المكونات الدينية والعرقية.

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أهمية وتأثير زيارة قداسة البابا إلى العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً أن إقليم كوردستان سيبقى، كما هو دائماً، حامياً لحقوق وحريات المكونات الدينية والعرقية وسيظل وطن التعايش والتسامح للجميع.

من جانبه، وإلى جانب التعبير عن سروره وترحيبه بالزيارة ولقائه من جديد مع الرئيس نيجيرفان بارزاني، أشاد قداسة البابا بالتعايش السلمي وثقافة قبول الآخر بين المكونات الدينية والعرقية، مشدداً على وجوب الحفاظ على هذه الثقافة في كوردستان والعراق، ووصف قداسته زيارته للعراق وإقليم كوردستان بالذكرى الطيبة.

وفي الختام، أهدى الرئيس نيجيرفان بارزاني، لقداسة البابا، لوحة رسام كوردي تعبر عن التعايش بين المكونات الدينية والعرقية في إقليم كوردستان.