نيجيرفان بارزاني: أصواتكم ترسم المرحلة القادمة وتوطد مكانة كوردستان في العراق

شفق نيوز- أربيل

حثّ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مواطني الإقليم والعراقيين عموماً على المشاركة الفاعلة في التصويت العام يوم غد الثلاثاء، وفيما اعتبر أن أصوات الناخبين سترسم المرحلة القادمة والحياة السياسية في البلاد، أكد على أنها توطد مكان كوردستان في العراق الاتحادي.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "سيشهد يوم غد إجراء التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي. أدعو كل من له حق الإدلاء بصوته إلى المشاركة الفاعلة فيها. وأن يدلوا بأصواتهم بأسلوب مدني وحر".

وأضاف أن "مصير ومستقبل الوطن، وتطبيق الدستور وترسيخ الفيدرالية بصورة أفضل، تحدده مشاركتكم وأصواتكم".

وأشار إلى أن "التصويت حق وواجب ورسالة وأمانة. مسؤولية وطنية وفرصة للتجدد، لكي ترسم أصواتكم الحرة صورة المرحلة القادمة للعملية والحياة السياسية في العراق، فشاركوا واشتركوا في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي، وخدمات أفضل، وتقدم وحياة لائقة للجميع".

وأكد بارزاني أن "التصويت، هو التزام منكم بحقوقكم وبتوطيد مكانة إقليم كوردستان في العراق الاتحادي. إن مشاركتكم الواسعة في التصويت، سيعزز مكانة إقليم كوردستان في العراق، ويجعل صوته مسموعاً أكثر في بغداد. وسيوجه رسالة واضحة تبيّن التزام شعب كوردستان بالديمقراطية والعيش المشترك والحوار من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لشعب كوردستان ولكل مكونات العراق".

ودعا رئيس الإقليم الجهات المعنية للعمل "بكل حرص ومسؤولية ومهنية من أجل ضمان سير عملية التصويت بنزاهة وحرية، وبانتظام وأمان. وأدعو الأطراف السياسية إلى التعامل بمسؤولية وبموجب القانون مع سير العملية، وأن يتعاون الجميع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. إن من واجب الجميع أن يبرزوا الوجه الديمقراطي والحضاري الجميل لإقليم كوردستان".

وشدد بارزاني "كل صوت مهم لكوردستان. صوّت وشارك في رسم مستقبلك ومستقبل بلدك".

وصباح يوم غد الثلاثاء، تفتح مراكز الاقتراع أبوابها للاقتراع العام في الانتخابات التشريعية السادسة التي يشهدها العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن.