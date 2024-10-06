نيجيرفان بارزاني: سنظل دائماً مساندين ومدافعين عن حقوق الايزيديين

شفق نيوز/ بارك نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، يوم الأحد، عيد (جما) للإيزيديين.

وقال في رسالة تهنئة بهذه المناسبة، "أبارك بحرارة ومن القلب لأخواتنا وإخواننا الايزيديين في كوردستان والعراق وفي كل بقاع العالم بعيد جما، راجياً لهم عيداً هانئاً آمناً، وأن يعود عليهم هذا العيد وكل أعيادهم ومناسباتهم بالخير والسعادة".

وأضاف أنه "نؤكد مجدداً لمواطنينا الإيزديين أننا سنظل دائماً مساندين ومدافعين عن حقوقهم ومطالبهم، وأن إقليم كوردستان سيبقى بلد التعايش السلمي".