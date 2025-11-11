نيجيرفان بارزاني: حققنا انتصاراً كبيراً وتاريخياً لكوردستان والعراق

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، تحقيق الحزب "انتصاراً كبيراً وتاريخياً" في انتخابات مجلس النواب العراقي، متعهداً في الوقت نفسه بالعمل على حماية حقوق جميع المكونات لرسم مستقبلاً أكثر ازدهاراً لكوردستان والعراق.

وذكر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عقب إعلان النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات: "من أعماق قلبي، أقدّم أحرّ التهاني للرئيس بارزاني (الزعيم الكوردي مسعود بارزاني)، ولعوائل الشهداء الأبطال، ولأعضاء وجماهير الحزب الديمقراطي، ولشعب كوردستان الوفي، بمناسبة الانتصار الكبير والتاريخي الذي حققه حزبنا في انتخابات مجلس النواب العراقي".

واعتبر أن "هذا الانتصار هو انتصار لكوردستان كلها، وللعراق بأسره، وهو مصدر فخر وسعادة لنا جميعاً".

وتابع: "خالص الشكر والتقدير والاحترام لجميع المخلصين الذين بذلوا الجهود وتحملوا المشاق وعملوا بتفانٍ وإخلاص حتى تجاوزت أصوات حزبهم المليون، وجعلوه الحزب الأول. لقد واجهوا التحديات بقوة، وجعلوا صوت الحزب في بغداد أكثر شجاعة ووضوحاً، ليواصل العمل من أجل تطبيق الدستور بشكل أفضل وترسيخ الفيدرالية بصورة أوسع".

وأكد رئيس إقليم كوردستان "نجدد عهدنا أمام الرئيس بارزاني، قائدنا ورمزنا الكبير، بأننا سنواصل كما عهدناكم خدمة شعبنا ووطننا تحت توجيهاتكم السديدة، وسنكون حماةً لحقوق جميع مكونات كوردستان والعراق. سنعمل من أجل أن يكون العراق وطناً للجميع، وأن نرسم معاً مستقبلاً أكثر ازدهاراً لكوردستان والعراق".

وخلص إلى القول إن "بهذه المناسبة، نجدد العهد لدماء الشهداء الطاهرة، ونحيي ذكراهم بكل إجلال وفخر".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الثلاثاء، مشاركة نحو 12 مليون ناخب وبنسبة تصويت 55% في الانتخابات.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تخطي الحزب الديمقراطي حاجز المليون صوت، كنتيجة أولية، في الاقتراع العام، فيما هنأ رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بهذا الفوز.

وكانت مدن إقليم كوردستان، شاركت في عملية الاقتراع العام التي جرت في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، وسط مشاركة مرتفعة نسبياً من قبل مواطني مدن الإقليم.

وأسدل الستار على الانتخابات التشريعية في العراق، لاختيار أعضاء جدد للبرلمان بدورته السادسة، بعدما أعلنت المفوضية انتهاء وقت التصويت المحدد، عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، وإغلاق مراكز الاقتراع بالكامل.

وفور انتهاء عملية الاقتراع، ستشرع اللجان المختصة في المفوضية بعمليات العد والفرز، تمهيداً لإعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وبحسب تقرير منتصف نهار الاقتراع، الذي صدر عن مفوضية الانتخابات، لم تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت حاجز 23%، لكن هذه النسبة قد ارتفعت قليلاً بعد ساعات العصر، حيث شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً متزايداً على الصناديق.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.