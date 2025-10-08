نيجيرفان بارزاني: لن نسكت أمام هجمات "الدرون" والسلاح المنفلت يهدد العراق وليست "تشرين"

شفق نيوز- أربيل

شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء يوم الأربعاء، على أن الإقليم لن يبقى مكتوف الأيدي تجاه هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدفه، فيما حذر من أن الخطر الحقيقي على العراق ليس من متظاهري تشرين بل من القوى التي تملك السلاح خارج إطار الدولة.

وأوضح بارزاني في جلسة حوار خلال ملتقى الشرق الأوسط (ميري) المنعقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حضرتها وكالة شفق نيوز، أنه "عندما قصفوا إقليم كوردستان بالطائرات المسيرة واستهدفوا الحقول النفطية ومطار أربيل، لدي سؤال واحد: ما هي الفائدة من هذه الهجمات؟ ماذا استفاد العراق؟".

وأضاف: "نحن نتحدث عن أن الخطر الحقيقي على العراق هو القوى التي هي خارج إطار القانون، ونطالب بأن تكون هذه القوات ضمن إطار القانون وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. هذه مطالبنا في إقليم كوردستان".

ولفت إلى أن "ما حصل في إقليم كوردستان كان ضربة لجميع العراق، وكان هناك تقصير كبير جداً من قبل بغداد للرد على هذه القوات. بغداد تعرف جيداً من هم هذه الجهات التي فعلت ذلك".

وأكد رئيس إقليم كوردستان أن "هذه الهجمات ليست تهديداً للعراق فقط، بل هي تهديد للسيادة العراقية. عندما نذهب إلى بغداد، يتحدثون عن السيادة العراقية، ولكن عندما نصل إلى هذه المسألة، يأخذون الأمور بشكل طبيعي جداً بأن قوى مسلحة تأتي وتتهجم على إقليم كوردستان".

وأردف بارزاني: "المشكلة أن الطائرات المسيرة أصبحت أزمة كبيرة، حيث إن الجهات التي تستخدم هذه الطائرات تتلقى رواتب من الدولة العراقية وتهاجم إقليم كوردستان. هذا الأمر يجب أن يتوقف".

وأكد على أن "من الطبيعي أن يكون رد إقليم كوردستان على هذه الهجمات، ولكن يجب أن يتم ذلك ضمن إطار القانون وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة"، مشدداً بالقول "لن تستمر هذه المسألة بأن يبقى إقليم كوردستان مكتوف الأيدي تجاه هذه الهجمات".

وتطرق بارزاني في الحوار أيضاً إلى أن "شعارات تشرين كانت غير واقعية، وشعارات التغيير التي رفعوها كانت غير واقعية، ولذلك فشلوا. قالوا: (سنُسقط)، ماذا ستسقط؟ هذا الإسقاط يخلق مشكلة عندما تصبح المسألة تتعلق بالأحزاب؛ كل حزب لديه مناصرون بشكل أو بآخر ويدافعون عنه".

وأكمل: "لكن إذا كانوا يريدون تحسين وضع العراق، فأنا أرى أنهم بدأوا بشكل خاطئ. الخطر على العراق ليس الجيل الجديد الذي سيدخل إلى السياسة، بل الخطر الحقيقي هو القوى التي تملك السلاح خارج إطار الدولة".

وخلص رئيس إقليم كوردستان إلى القول إن "لا تشرين خطرة، ولا أي قوى أخرى خطرة على مستقبل العراق".