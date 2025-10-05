نقابة صحفيي كوردستان تحذر من انتهاكات قد تطال الصحفيين خلال التغطية الانتخابية

شفق نيوز- أربيل

أعرب مجلس نقابة صحفيي كوردستان، يوم الأحد، عن رفضه لأي انتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال التغطية الانتخابية، داعيا إلى عدم تكرار الانتهاكات التي شهدتها الحملات السابقة في العراق.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المرشحين والقوائم والكيانات السياسية بدأت بالحملات الإعلامية"، مبينا أنه "أثناء هذه الفترة تشتد الحملات الاعلامية عبر الخطابات السياسية والاعلامية مع اقتراب موعد الانتخابات بشكل تنخرط غالبية وسائل الإعلام والصحفيين مع حدة الخطابات والتصريحات والمنافسة السياسية بين الأطراف المشاركة في الانتخابات".

وأضاف أنه "في ظل هذا الوضع المرتقب، واستنادا إلى معطيات الحملات الانتخابية للدورات السابقة، فإن مجلس نقابة صحفيي كوردستان يرفض تكرار اي نوع من الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية".

وناشد مجلس النقابة "الأطراف السياسية والمرشحين والمؤسسات الحكومية الرسمية ومفوضية الانتخابات الى التواصل الفاعل مع الصحفيين ودعمهم بناء على مفهوم أنهم يمارسون عملا مهنيا يعتبر بحد ذاته مقياساً للحريات والديمقراطية في اقليم كوردستان"، داعيا المؤسسات الإعلامية، إلى "نبذ أي أسلوب يؤدي الى المساس بالوضع السياسي القائم والسلم المجتمعي، واهمية اعتماد المهنية خلال تأدية مهامها الصحفية والاعلامية".

وحث المجلس، الصحفيين إلى "جلب الهويات الصحفية معهم وارتداء السترة الخاصة بهم والتي تميزهم عن باقي العاملين في المجالات الاخرى خلال فترة التغطية الاعلامية للانتخابات، والالتزام بمعايير السلامة المهنية".

ودعا البيان الصحفيين الى "ضرورة اشعار لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين في النقابة في حال وقوع انتهاكات ضدهم خلال فترة الحملات الاعلامية"، معربا عن تطلعاته، إلى "تحقيق بيئة آمنة للحملات الانتخابية والعمل الصحفي في اقليم كوردستان".

وانطلقت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع اجراؤها في يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أمس الأول الجمعة المصادف الثالث من شهر تشرين الاول الجاري على أن تستمر لغاية يوم 8 من الشهر المقبل.