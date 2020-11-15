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إنطلاق إجتماع الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-15T08:17:13+0000
إنطلاق إجتماع الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ إنطلق قبل قليل اجتماع الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان للتباحث حول تصويت مجلس النواب على قانون العجز المالي من دون مراعاة التوافق مع الكتل الكوردستانية، وما نجم عن ذلك من تداعيات.

والاجتماع انطلق بحضور رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيسة البرلمان ريواز فائق، ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني اذ من المقرر ان يتمخض عن هذا اللقاء موقف مشترك ازاء القانون.

وأقصر الاجتماع على الرئاسات اذا لم يحضر ممثلو الكورد في الحكومة ومجلس النواب لعدم تواجد غالبيتهم في الاقليم، بحسب مصدر مطلع.

وصوّت مجلس النواب العراقي على قانون العجزالمالي الذي يوفر الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي بعد عجز الحكومة الاتحادية عن دفعها بسبب إنهيار أسعار النفط جراء تفشي وباء كورونا.

وندد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والرئاسات الثلاث في بيانات اصدروها بموقف البرلمان العراقي، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وانسحبت الكتل الكوردستانية من جلسة فجر الخميس بعد رفض مجلس النواب تضمين رواتب اقليم كوردستان ضمن قانون القرض.

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