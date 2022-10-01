سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نزوح سكان ست قرى شمال اربيل بسبب القصف الإيراني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-01T11:43:36+0000
نزوح سكان ست قرى شمال اربيل بسبب القصف الإيراني

شفق نيوز/ أفاد مدير ناحية سيدكان التابعة لإدارة سوران المستقلة شمال اربيل، اليوم السبت، بنزوح سكان ست قرى من الناحية بسبب القصف الإيراني.

وقال إحسان جلبي، لوكالة شفق نيوز، إن القصف الإيراني يتواصل على مناطق بناحية سيدكان شمال أربيل منذ ثمانية أيام، مبيناً أن القصف يستهدف سفوح جبال برزبين وسقر. 

وأوضح مدير ناحية سيدكان، أن 6 قرى أخليت من ساكنيها، مشيراً إلى أن أهالي تلك القرى نزحوا الى مركز الناحية ويقطنون مع ذويهم وأقاربهم.

وأضاف جلبي، أن أهالي تلك المناطق الحدودية يعتمدون على الزراعة وتربية الحيوانات وقد اضطر المزارعون إلى ترك مراعيهم والنزوح الى مناطق آمنة، موضحاً أن ادارة الناحية على تواصل مع وزارة داخلية اقليم كوردستان والجهات المعنية في حكومة الإقليم حول مستجدات الوضع. 

واليوم السبت، تجدد القصف الايراني المدفعي على الناحية، واستهدف منطقة سقر و بريزين وقرية پريز  وقرية كتينة، ويستمر هذا القصف الإيراني،منذ نحو ثمانية أيام

وأعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع "13 شهيداً و58 جريحاً".

related

تجدد القصف الايراني على ناحية سيدكان شمال اربيل

Date: 2022-10-01 06:53:29
تجدد القصف الايراني على ناحية سيدكان شمال اربيل

المدفعية الإيرانية تقصف سيدكان شمال أربيل

Date: 2022-05-11 07:16:12
المدفعية الإيرانية تقصف سيدكان شمال أربيل

قصف إيراني يستهدف شمال اربيل للمرة الثالثة خلال 24 ساعة

Date: 2022-09-26 08:10:49
قصف إيراني يستهدف شمال اربيل للمرة الثالثة خلال 24 ساعة

قصف مدفعي ايراني شمالي اربيل

Date: 2020-10-29 09:16:21
قصف مدفعي ايراني شمالي اربيل

انخفاض الحرارة بمدن كوردستان

Date: 2019-10-06 08:36:38
انخفاض الحرارة بمدن كوردستان

بالفيديو.. كوردستان تحبط هجمات "خطرة" وشيكة لداعش في أربيل

Date: 2021-07-13 17:49:39
بالفيديو.. كوردستان تحبط هجمات "خطرة" وشيكة لداعش في أربيل

استحصال موافقة مبدئية على افتتاح خط طيران بين السليمانية وأربيل

Date: 2022-02-02 11:34:01
استحصال موافقة مبدئية على افتتاح خط طيران بين السليمانية وأربيل

اربيل تشدد الإجراءات الوقائية وتطلق يد الاجهزة الامنية لتطبيقها

Date: 2021-03-28 19:04:22
اربيل تشدد الإجراءات الوقائية وتطلق يد الاجهزة الامنية لتطبيقها