نحر نحو 1000 أضحية خلال العيد في مسلخ السليمانية (صور)

شفق نيوز/ كشفت إدارة المسلخ الحديث في السليمانية، يوم الأربعاء، عن أعداد الأضحيات التي ذبحت خلال أيام عيد الأضحى، وعدد الأضاحي التي تم تشخيص أمراض فيها.

وقال مدير المسلخ، الدكتور شالو عارف، لوكالة شفق نيوز، إن "المسلخ وضع خطة خاصة لمكافحة الأمراض التي تتعرض لها الحيوانات خوفاً من انتقالها للمواطنين، لهذا كان فريق المسلخ حريصاً على أن يجري جميع اختباراته على العدد الكبير من الحيوانات قبل تسليمها للمواطنين".

وأضاف عارف، أن "864 ذبيحة لحيوانات صغيرة و132 ذبيحة لحيوانات كبيرة الحجم، سلمت إلى أصحابها صالحة من الناحية الصحية والغذائية، فيما تم رفض وإتلاف 27 ذبيحة علمياً".

و الأضحية هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام، وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها.

وللأضحية شروط معينة يجب أن تتحقق فيها أولها أن تكون بهيمة الأنعام وهي "الإبل والبقر والغنم"، وبسن معين لها، وغير هذا فتكون الأضحية غير مجزئة، ويشترط أن تكون خالية من العيوب، وأن تكون ملكا للمضحي، وأن لا يتعلق بها حق للغير، وأن يضحى بها في الوقت المحدد، والنية.