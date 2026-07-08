"نجمة إيطاليا".. وسام دبلوماسي رفيع يضع نيجيرفان بارزاني بين شخصيات دولية بارزة

شفق نيوز- أربيل

فتح منح إيطاليا وسام "نجمة إيطاليا" لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني باباً للحديث عن رمزية هذا التكريم وأهميته، بوصفه أحد أبرز الأوسمة الرسمية الإيطالية التي تُمنح لشخصيات أسهمت في تعزيز علاقات روما مع الخارج.

وجاء التكريم ليعكس تقديراً إيطالياً لدور بارزاني في ترسيخ الاستقرار، وتطوير التعاون بين أربيل وروما في ملفات الأمن، وإصلاح قوات البيشمركة، وحماية التراث الثقافي.

وبحسب الرئاسة الإيطالية، فإن الوسام بصيغته الحالية استُحدث عام 2011، خلفاً لوسام "نجمة التضامن الإيطالي" الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، وكان مخصصاً لتكريم من ساعدوا في إعادة إعمار إيطاليا أو دعم علاقاتها الخارجية.

ومع التعديل الجديد، بات الوسام يركّز على تكريم الشخصيات التي تمتلك إسهامات خاصة في تعزيز الروابط السياسية والثقافية والاقتصادية والإنسانية مع إيطاليا.

ويُمنح الوسام من رئيس الجمهورية الإيطالية بناءً على مقترح وزير الخارجية، وبعد أخذ رأي مجلس الوسام الذي يرأسه وزير الخارجية، ما يمنحه طابعاً رسمياً رفيعاً يتجاوز المجاملات الدبلوماسية المعتادة.

ويتدرج وسام "نجمة إيطاليا" في خمس رتب رئيسية، تبدأ من "فارس"، ثم "ضابط"، و"قائد"، و"ضابط كبير"، وصولاً إلى "فارس الصليب الأكبر"، وهي أعلى رتبة اعتيادية في هذا الوسام. كما توجد رتبة خاصة تُعرف باسم "الصليب الأكبر الفخري"، وتُمنح في حالات استثنائية لمن فقدوا حياتهم أو تعرضوا لإصابات جسيمة أثناء أداء أعمال إنسانية كبرى في الخارج.

وتكمن أهمية الوسام في أنه لا يُمنح عادة على أساس المنصب وحده، بل على أساس مساهمة الشخص المكرَّم في بناء علاقات طويلة الأمد مع إيطاليا، سواء في الدبلوماسية أو الأمن أو الثقافة أو الاقتصاد أو العمل الإنساني، ولهذا ارتبط الوسام في السنوات الماضية بأسماء سياسية ودينية ودبلوماسية واقتصادية بارزة في عدد من الدول.

ومن بين الشخصيات التي سبق أن حصلت على رتبة "فارس الصليب الأكبر" من وسام نجمة إيطاليا، ألفيو بيفا، النائب الأول لرئيس كوستاريكا، والبطريرك فؤاد طوال، بطريرك اللاتين في القدس، وميشيل روجيه، وزير دولة موناكو السابق، ونيكولا رينزي، وزير خارجية سان مارينو السابق، إضافة إلى شخصيات اقتصادية بارزة بينها رجل الأعمال التركي رحمي كوج.

ويأتي تكريم بارزاني في سياق علاقة متنامية بين أربيل وروما، برزت خصوصاً من خلال الدور الإيطالي في دعم قوات البيشمركة ضمن جهود التحالف الدولي، والمساهمة في التدريب وإعادة التنظيم، فضلاً عن تعاون مدني وثقافي شمل حماية المواقع الأثرية والتراثية في إقليم كوردستان.

وقال بارزاني، في كلمة خلال مراسم التكريم، إنه يثمن دعم الحكومة والشعب الإيطاليين لإقليم كوردستان، ولا سيما المساعدات العسكرية والتدريبات المقدمة لقوات البيشمركة، معتبراً أنها أسهمت في تعزيز قدرات القوات الأمنية في الإقليم.

كما أشار إلى أن العلاقة مع إيطاليا لا تقتصر على المجال العسكري، بل تمتد إلى الجوانب المدنية والثقافية، مؤكداً أن روما كانت شريكاً مهماً في حماية التراث والثقافة في إقليم كوردستان.

وتناولت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا" التكريم بوصفه محطة بارزة في العلاقات بين إيطاليا وإقليم كوردستان، مشيرة إلى أن الوسام مُنح لبارزاني تقديراً لمساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية، ضمن تعاون مستمر منذ أكثر من عشرين عاماً شمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن روما تنظر إلى دور بارزاني في ضوء دعمه للحوار والاعتدال والتعددية الدينية والتعاون الدولي، وهي ملفات ترتبط، بحسب التقدير الإيطالي، باستقرار العراق والشرق الأوسط، وبأهمية الشراكة مع إقليم كوردستان في الأمن الإقليمي ومصالح أوروبا الأوسع.

وجاء منح الوسام بعد صدور مرسوم رئاسي إيطالي في 29 أيار مايو 2026، وقّعه الرئيس سيرجيو ماتاريلا ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، ونُشر في الجريدة الرسمية الإيطالية في 17 حزيران المنصرم، وتضمن اسم نيجيرفان إدريس مصطفى بارزاني بين الشخصيات التي مُنحت رتبة "فارس الصليب الأكبر" من وسام "نجمة إيطاليا".