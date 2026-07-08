إيطاليا تمنح نيجيرفان بارزاني "أرفع وسام" (صور)

شفق نيوز- أربيل

منحت الحكومة الإيطالية أرفع وسام في البلاد، لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، تكريماً لجهوده في فرض الاستقرار في المنطقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن السفير الإيطالي العام في العراق، وممثل الرئيس الإيطالي، نيكولو فونتانا، منح "وسام نجمة إيطاليا" إلى رئيس إقليم كوردستان خلال مراسم رسمية في أربيل.

بدوره أعرب بارزاني في كلمة على هامش التكريم، عن شكره لحكومة وشعب إيطاليا لدعمهم المستمر لإقليم كوردستان، لا سيما في عملية إعادة تنظيم وإصلاح قوات البيشمركة.

وأكد رئيس الإقليم أنه يثمنون عالياً المساعدات العسكرية والتدريبات التي تقدمها إيطاليا للقوات الأمنية في الإقليم، والتي كان لها دور مهم في تعزيز قدرات البيشمركة.

وإلى جانب الجانب العسكري، سلط نيجيرفان بارزاني الضوء على دور إيطاليا البارز في المجالات المدنية والثقافية، مشيراً إلى أن ذلك البلد كان شريكاً رئيسياً في حماية التراث والثقافة في إقليم كوردستان. وتُعد هذه المساعدات جزءاً من استراتيجية إيطاليا للحفاظ على هوية وتاريخ المنطقة، بالتزامن مع توفير الاستقرار الأمني.