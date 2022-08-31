نائب رئيس البرلمان يطالب بنشر "لواء التنسيق" لمواجهة غدر داعش

شفق نيوز/ طالب نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله، يوم الأربعاء، السلطات الأمنية بتسريع نشر لواء التنسيق المشترك بين الجيش والبيشمركة في أطراف كركوك لحماية المدنيين من غدر داعش وممارساته.

وأوضح عبدالله، لوكالة شفق نيوز، أن "المواطنين والمزارعين وخاصة الكورد يتعرضون لهجمات ومخططات تسعى لترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم في اطراف كركوك بعد الانتهاكات المتكررة والضعف الأمني في مناطق وقرى عدة بأطراف كركوك تسكنها أغلبية كوردية".

وطالب نائب رئيس البرلمان، الحكومة والسلطات الأمنية بـ"الإسراع في نشر اللواء المشترك في المناطق الساخنة في اطراف كركوك من أجل الأمن والاستقرار في المحافظة مع أهمية مشاركة قوات إقليم كوردستان إلى تحقيق الاستقرار في المناطق المختلطة حيث يواجهون أعمال إرهابية".

وتساءل عبدالله، عن أسباب تأخر خطة نشر اللواء المشترك بعد مرور أشهر طويلة على تشكيله على الرغم من تزايد الهجمات الإرهابية الغادرة في أطراف محافظة كركوك، من خطف وتهديد مباشر وغير مباشر".

وحمل "القائد العام للقوات المسلحة وإدارة محافظة كركوك، المسؤولية الكاملة للفشل في مسك الملف الأمني، وتكرار الخروق وسقوط ضحايا من الأبرياء المدنيين في مناطق كانت مستقرة وآمنة لسنوات طويلة".

وشدد نائب رئيس البرلمان، على ضرورة "اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لمنع تكرار العمليات الإرهابية وحماية أرواح المواطنين في جميع مناطق كركوك".

وتتعرض القرى الكوردية منذ سنوات عدة، لهجمات إرهابية وإهمال أمني واضح بسبب مساعي جهات سياسية لإعادة "التعريب" والاستيلاء على أراضي الكورد التي استعادوها بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

وشكا المكون الكوردي في كركوك من ضعف السلطات الإدارية والقانونية حيال ممارسات "عادة التعريب" وتمليك عرب وافدين من محافظات غربية لأراضٍ زراعية كوردية وبدافع قومي وانتقامي (بحسب مسؤولين كورد).