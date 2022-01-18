مؤسسة شؤون الالغام تعلن حصيلة عملها للعام 2021

شفق نيوز/ أعلنت المؤسسة العامة لشؤون الألغام في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، تنظيف آلاف الامتار المربعة من الأراضي المزروعة بالألغام خلال العام 2021.

وقال جبار رشيد رئيس المؤسسة في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "تم تنظيف 627 ألف متر مربع من الألغام خلال العام الماضي".

وأضاف رشيد؛ أنه "تم تعطيل واستخراج 2008 ألغام بينها 1928 لغماً ضد الأفراد و80 ضد المدرعات، فضلا عن تنظيف 23 حقلاً"، مشيرا إلى "اقامة دورات توعية استفاد منها 35613 شخصا".

ولفت إلى أن "هناك 19 حالة وفاة و23 مصابا بالألغام خلال العام الماضي"، مبينا أن "المتبقي من الأراضي المزروعة بالألغام 255 كم موزعة على 332 حقلا".