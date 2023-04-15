"ميترو" يندد باختطاف محامٍ و تعذيبه في أربيل والآسايش تعتقل متهمين بالضلوع في الحادثة

شفق نيوز/ ندد مركز ميترو المعني بحرية الصحافة والإعلام في اقليم كوردستان، يوم السبت، بحادثة اختطاف محامٍ في اربيل والاعتداء عليه، وذلك بعد توكيله بقضية طلاق، داعياً إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المعتدين، في وقت ألقت قوات الاسايش على متهمين ضالعين بالحادث.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ميترو الذي يرفض بشدة كل خرق للقانون والتصرف خارجه، يدين وبشدة اختطاف المحامي وتعذيبه ونشر كل ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، لان ذلك يمس الكرامة الانسانية للمواطن ويمثل خرقاً كبيراً للقانون".

وطالب مركز ميترو السلطات الامنية بـ"التحقيق العاجل في المسألة والقاء القبض عليهم وايقاع اقصى العقوبات بحقهم وفق القانون ليكونوا عبرة لغيرهم، لكي لاتتكرر مثل هذه الحوادث، لان ذلك يمثل اعتداءاً على القانون الوضعي وعلى العادات الاجتماعية السائدة في مجتمعنا، كما انه يمثل انتهاكاً لكل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي يلتزم بها العراق".

في السياق، قال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الآسايش القت القبض على عدد من الاشخاص بتهمة الضلوع في اختطاف وتعذيب المحامي".

وكان شقيق المحامي المعتدى عليه قال لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم السبت، إنه "في الساعة 11:00 من ليلة أمس الجمعة استدرجت مجموعة من الاشخاص شقيقي المحامي محمد صوفي البالغ من العمر 52 عاما وقاموا باختطافه واقتياده إلى منزل في احدى مناطق مدينة اربيل و تعذيبه بطريقة وحشية و اهانته".