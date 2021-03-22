موقف رسمي زرادشتي من "الإساءة" لصلاح الدين الايوبي

شفق نيوز/ أدانت ممثلة الديانة الزرادشتية في أوقاف إقليم كوردستان، آوات حسام الدين، يوم الاثنين، "الإساءة" التي وجهها بير لقمان إلى القائد الكوردي صلاح الدين الأيوبي، متهمة الأخير بأنه ينفذ أجندة خارجية.

وقالت حسام الدين لوكالة شفق نيوز "ندين تصريح المدعو لقمان حاجي كريم الذي يقيم في بريطانيا ويدعي انه يمثل الزرادشتية، وهذا غير صحيح؛ فهو ليس رجل دين وتم طرده من منظمة مدنية كان يمثلها سابقا، كما انه استقال من ممثلية الديانة الزرادشتية في اوقاف اقليم كوردستان".

وأضافت ان "اطرافا خارجية وراء هذا الشخص تريد خلط الاوراق وتحاول زعزعة التعايش السلمي في اقليم كوردستان الذي احتضن الديانات الثمانية في حب ووئام"، مشيرة إلى أن "صلاح الدين الايوبي قائد كوردي حرر القدس ببطولة وشجاعة ونحن كزرادشتية نفتخر به ويمثل الكورد جميعا".

واكدت حسام الدين، "نحن ضد ما صدر عن هذا الشخص وهو كاذب ولا يمثل الزرادشتية، وسنقف مع وزارة اوقاف كوردستان لاتباع الاجراءات القانونية ضد هذه الافعال المشينة".

وكان شخص يدعى بير لقمان، يزعم أنه زعيم أتباع الديانة الزرادشتية في اقليم كوردستان، قد نشر قبل ايام مقطع فيديو "يسيء" فيه للقائد الكوردي المسلم صلاح الدين الايوبي.

وتوجد في إقليم كوردستان ثماني ديانات هي، الإسلام، والمسيحية، واليهودية، والصابئة المندائية، والإيزيدية، والكاكائية، والبهائية، والزرادشتية.

يشار ان اقليم كوردستان وحسب قانون رقم 11 لبرلمان كوردستان، ضمن حق العبادة وحرية الدين واعتناق الديانات والمذاهب والمعتقدات ومنها الديانة الزردشتية.