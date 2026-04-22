مهنة نادرة.. أربيلي يدمج الذهب والخط العربي بقطع فريدة (صور)

شفق نيوز- أربيل

في سوق الذهب بأربيل، حيث المحال الصغيرة واختلاط بريق الذهب بعبق التاريخ، ينهمك "يحيى أربيلي" في ورشته الصغيرة، محولاً المعدن الأصفر إلى لوحات فنية تنطق بجمال الخط العربي.

أربيلي ليس مجرد صائغ ذهب تقليدي، بل هو فنان اختار أن يدمج بين حرفة الصياغة وفن الخط، ليخلق قطعاً فريدة تحمل روح اليد البشرية بعيداً عن صخب الآلات الحديثة.

ويروي يحيى أربيلي لوكالة شفق نيوز، تفاصيل رحلة القطعة الذهبية، مؤكداً أن العملية تبدأ من "الصفر" وبأدوات بسيطة. قائلا: "المرحلة الأولى تبدأ بكتابة النص المطلوب بخط اليد على قطعة من الورق، وبالنوع الذي يفضله الزبون من الخطوط العربية الأصيلة، بعد ذلك، نقوم بلصق هذه الورقة بعناية على صفيحة ذهبية".

موضحاً أن الدقة مطلوبة في العمل: "تأتي بعدها مرحلة التخريم، حيث أستخدم منشاراً يدوياً خاصاً لتتبع ثنايا الحروف وتفريغها من الذهب، وهي عملية تتطلب صبراً وهدوءاً عالياً، وتنتهي بتلميع القطعة لتكتسب بريقها النهائي".

وفي زمن اجتاحت فيه الأجهزة الإلكترونية وماكينات "الليزر" مهنة الصياغة، لا يزال أربيلي متمسكاً بأسلوبه اليدوي، معتبراً أن الآلة تسلب القطعة "روحها الفنية".

ويضيف: "لا أستخدم الأجهزة الإلكترونية في عملي وأركز على الإنجاز اليدوي حفاظاً على أصالة المهنة. اللمسة الفنية للخط والصياغة اليدوية تمنح القطعة قيمة لا يمكن للماكينات الصماء تعويضها".

هذا النوع من الفن لا يستقطب الجميع، بل يجذب فئة معينة تبحث عن التميز، ما يقول أربيلي، مشيرا إلى أن أغلب الذين يقصدونه لطلب هذه الأعمال هم من "المثقفين والمهتمين بالفنون، والذين يدركون جيداً قيمة الجهد اليدوي واللمسة الجمالية للخط العربي".

ويتابع أربيلي أن "سعر القطعة يختلف حسب وزن الذهب، لكننا نتقاضى عادةً 200 دولار أو أكثر كأتعاب يدوية (صياغة) لمعظم الأعمال، كون الأوزان المطلوبة غالباً ما تتراوح بين مثقال ومثقالين (5 – 10 غرامات)".

ويبقى يحيى أربيلي في ورشته بأربيل، حارساً لتقليد فني يجمع بين الثروة والجمال، مؤكداً أن الذهب الحقيقي ليس في قيمته المادية فحسب، بل في الفن الذي يُحفر عليه بمداد الصبر والإبداع.