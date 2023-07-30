من واشنطن.. وفد جامعة كوردستان يبحث علاقات أربيل وبغداد مع الولايات المتحدة

شفق نيوز/ ناقش وفد من جامعة كوردستان (أربيل)، في الولايات المتحدة، مواضيع عدة تتعلق بعلاقة العراق وإقليم كوردستان، مع أمريكا.

جاء ذلك، في ظل زيارة أجراها الوفد الكوردي، إلى الولايات المتحدة، منذ أيام عدة، إذ عقدوا سلسلة لقاءات ومباحثات.

وقال عضو بورد جامعة كوردستان (أربيل)، عبد السلام المدني، الذي تواجد ضمن الوفد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستضافة تمت من قبل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ووافق ذلك مجموعة زيارات لمجموعة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية"، مؤكداً أن "هذه الزيارات تركزت أهدافها على ثلاثة محاور".

وأضاف المدني، أن "المحور الأول تضمن التأكيد على أهمية استمرار العلاقات بين الشعبين الامريكي والعراقي والكوردستاني، على المستويات المؤسسية والأكاديمية والاجتماعية بعيداً عن الملفات السياسية والأمنية والعسكرية".

وأوضح عبد السلام المدني، أن "المحور الثاني شمل تطوير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية العاملة في نفس القطاعات التي تعمل فيها مؤسسة روانگه وزيادة التنسيق".

وأشار المدني، إلى أن "المحور الثالث تضمن تطوير العلاقات الأكاديمية بين المؤسسات والجامعات الأكاديمية الأمريكية وجامعة كوردستان، خاصة من ناحية برامج الزمالات الدراسية والتبادل الثقافي وتسهيل دراسة الشباب العراقي والكوردستاني في الولايات المتحدة".

وعن النتائج، ذكر المدني، أنها كانت إيجابية، ومن الجانب الحكومي كان هناك تأكيد أن العراق وكوردستان مايزالان من أولويات الولايات المتحدة، مؤكداً أنهم يريدون تطوير العلاقات المؤسسية والاجتماعية والمجتمع المدني أكثر من الامني والعسكري والسياسي".

وختم المدني بإيضاح عن الجانب المنظماتي، بالقول: "هناك برامج مشتركة ننوي العمل عليها معا، وكذلك من الجانب الأكاديمي هناك برامج تبادل ثقافي وتسهيل الزمالات لطلبة البكالوريوس وأيضا الدراسات العليا".

وتكون وفد جامعة كوردستان (أربيل) من أربعة أشخاص، وقاموا بإجراء لقاءات عدة في واشنطن.